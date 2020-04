Schon mehr als 180.00 Infizierte in den USA

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den USA war in den vergangenen Tagen dramatisch angestiegen. Bis Dienstagabend verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 180.000 Fälle. In den USA starben demnach bereits mehr als 3700 Menschen an dem Virus.