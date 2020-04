Kritik gab es von Sprenger an der Maskenpflicht in Supermärkten: Diese sei aus Sicht von Pflegeberufen etwas befremdlich, da es hier noch in Bereichen an Schutzausrüstung mangeln würde: „Also man muss zuerst, glaube ich, den Bedarf auch der Gesundheits- und Sozialberufe decken.“ Sprenger fordert zudem EU-weite Regeln, wer als Covid-Toter gezählt wird, und Daten über die 460.000 Pflegegeldbezieher in Österreich, konkret wie viele Corona-infiziert sind und jetzt in die Spitäler kommen.