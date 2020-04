Wie Saisonen in Österreichs Fußball-Ligen bei einem Abbruch gewertet werden, entscheidet das ÖFB-Präsidium. „Dieses kann, vergleichbar mit den aktuellen Gesetzesänderungen durch die Bundesregierung aufgrund von COVID-19, Änderungen der Verbandsbestimmungen vornehmen“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des ÖFB und der Bundesliga am Dienstag.