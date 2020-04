In Polizeiauto gekracht

Zurück in die Schützenstraße übersah der 43-Jährige ein Polizeiauto und prallte mit seinem Mountainbike gegen das Fahrzeug sowie die danebenstehende Polizistin. „Die Beamtin wurde dabei leicht verletzt und am Dienstwagen entstand leichter Sachschaden“, erklärt die Polizei. Der Radfahrer konnte angehalten werden und wurde bis zur Identitätsfeststellung festgenommen.