Die Zahl der Personen, die sich in Österreich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag erstmals auf über 10.000 gestiegen. Laut Gesundheitsministerium sind bisher (Stand: 22 Uhr) 10.147 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt sind mittlerweile 136 Corona-positive Patienten gestorben. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken in Supermärkten und Drogerien wird spätestens am Montag (6. April) verpflichtend sein.