„Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und das Beste aus der Situation machen. Alter, Geschlecht, Herkunft, Firma oder Privatperson - all das spielt dabei keine Rolle“, sagen Simon Haidinger, Stefan Stanzel und Veronika Glocker. Das Trio gründete die Plattform www.ihobzeit.at, auf der eingetragen werden kann, was er anbieten kann oder was er benötigt.