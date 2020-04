Das heißt’s jetzt durchstehen. Per Video-Telefonie wird Verbindung gehalten, in der jeweiligen Heimat nach den Plänen von Myriam Leuenberger, einer Schweizer Ex-Eisläuferin in Berlin, an Basics und Fitness gearbeitet. Für den Fall, dass die WM im Herbst nachgetragen wird. „Das wird überlegt, aber ich halte es für unrealistisch“, sieht Severin seinen Saison-Einstieg nicht vor November. „Es wären auch total verzerrte Wettkämpfe, weil kaum wer Gelegenheit hätte, auf Eis zu trainieren.“