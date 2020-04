Hoffnung in dunklen Zeiten - oder zumindest ein bisschen Ablenkung: Statt des abgesagten Eurovision Song Contest soll nun eine alternative Fernsehshow Europa miteinander verbinden. Die Show mit dem Titel „Europe Shine a Light“ soll am 16. Mai um 21 Uhr in ganz Europa ausgestrahlt werden, teilte die Europäische Rundfunkunion am Dienstag auf ihrer Website mit.