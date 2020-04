Eisiger Schlusspunkt

Den wärmsten Tag des Monats erlebte Weyer am 12. März mit plus 21,3 Grad. „Extreme gab es leider auch beim Niederschlag“, sagt Nikolas Zimmermann, UBIMET-Wetterexperte. Nur rund 30 Prozent des üblichen Regens gingen im Mühlviertel nieder. Der stärkste Sturm erreichte am 11. März am Feuerkogel 126 km/h. Die Kälte kam zum Schluss: Gestern wurden am Schladminger Gletscher minus 23,1 Grad gemessen - österreichweiter Kälterekord. In Summerau im Mühlviertel gab es immerhin minus 9,1 Grad.