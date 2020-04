Seit Februar in U-Haft

Beide sitzen seit Februar in U-Haft. Das Duo hatte am 12. Jänner in der Linzer Altstadt einen 17-Jährigen wegen einer vermeintlichen Beleidigung mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, das Opfer zu Boden gerissen und versucht, mit Füßen gegen den Kopf zu treten. Ein Lokal-Security verhinderte das.