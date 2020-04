USA: Mehr Corona-Todesopfer als nach 9/11

Die USA sind mittlerweile weltweit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Es gibt bereits mehr als 175.000 positive Coronavirus-Fälle, so viele wie in keinem anderen Land. Es sind auch schon mehr als 3000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001.