DEUTSCHLAND. In Berlin hat vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit ihrer häuslichen Quarantäne Schlagzeilen gemacht. Sie sei „sehr, sehr gut beschäftigt“, berichtete die CDU-Politikerin jüngst aus dem Homeoffice. Sie verbringe viel Zeit in Videokonferenzen und Telefonschalten. „Trotzdem fehlt mir so ein bisschen, dass ich zum Beispiel bei den Kabinettssitzungen jetzt nicht persönlich dabei sein kann, dass ich die Leute dann nicht sehe oder dass man eben gar keinen persönlichen Kontakt jetzt hat.“ Inzwischen wurde auch bei ihrem dritten Test keine Infektion festgestellt. Dennoch will Merkel auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen.