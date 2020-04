Nicht zuletzt die gute Freundschaft der beiden nicht mehr ganz so jungen Herren macht die Leidenschaft aus, die hinter Khost steckt. „Die Musik verbindet uns seit jeher“, erklärt Swan, „wir haben uns über andere Bands kennengelernt und schnell gemerkt, dass die musikalischen Visionen ähnlich sind. Damian schickt mir immer die ersten Beats und Gitarrenspuren und von dort an geht es weiter.“ Dass die beiden im echten Leben gar so freundlich singt, bringt Bennett zum Lachen: „Das ist doch das Schöne an der Kunst, die Ironie des Lebens. Du kannst darin so klingen, als ob du die ganze Welt hasst und zerstören möchtest und im echten Leben trotzdem der netteste Mensch sein. Wir können uns in Albträumen ausdrücken, obwohl wir ganz normal ticken. Meiner Ansicht nach sollte Kunst immer so furchterregend wie nur möglich sein.“