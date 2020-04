„Fühle mich sehr gut“



Um weiterhin gut in Form zu bleiben, absolviert Mario bei sich zu Hause viele Trainingseinheiten. „Trotz der Chemotherapie konnte ich eigentlich immer Sport betreiben. Ich fühle mich grundsätzlich sehr gut“, erzählt der 24-Jährige. Daheim verbringt er Zeit am Laufband sowie am Ergometer. Zusätzlich schiebt er Krafteinheiten ein. Da Mario aktuell den Master in Sportmanagement und Sportwissenschaften absolviert, ist die tägliche Bewegung für ihn besonders wichtig. Der ambitionierte Pinzgauer ist neben seinen beiden Studien selbstständiger Personaltrainer und betreut beispielsweise das Zeller Eishockeyteam.