Geteilte Freude ist doppelte Freude: Und so ist die Online-Plattform „Mitsteirern“ schon länger ein beliebter Treffpunkt all jener, die steirisches Brauchtum und Tradition leben. In Zeiten wie diesen ist das Teilen von positiven Bildern und Geschichten besonders wichtig - auch weil man jetzt wohl noch länger das „Dahoamsteirern“ pflegen muss.