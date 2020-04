Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: In Anbetracht der Lage zur Eindämmung der Corona-Krise wurde der Führungswechsel, in der Eugen Kaserne in Innsbruck auf die Form einer „Einsatz“-Kommandoübergabe reduziert, vollzogen. „Ich danke der Truppe für ihren unermüdlichen Einsatz und wünsche meinem Nachfolger alles Gute - bleibt gesund“, erklärte Bauer zum Schluss seiner kurzen Ansprache während der nun einsatzmäßig durchgeführten Kommandoübergabe, die am 26. März in einem Festakt am Landhausplatz hätte stattfinden sollen.