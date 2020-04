Landesinnungsmeister appelliert an die Vernunft

Abgesehen davon, dass man sich dadurch der Ausgangssperre widersetzen würde, appelliert Happ auch an die Vernunft der Friseurinnen und Friseure. „Hier geht es um die Verantwortung, soziale Kontakte zu vermeiden und sich wie auch andere Menschen in Gefahr zu bringen.“ Schließlich fordert der Landesinnungsmeister die Loyalität aller Beschäftigten gegenüber ihren Arbeitgebern, die Geschäftsschädigung ist offensichtlich. Bei Nichtbeachtung stehen für Mitarbeiter Strafen bis zu 3600 Euro im Raum.