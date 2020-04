Einem aufmerksamen Arbeiter hat der Hahn in Windischgarsten sein Leben zu verdanken. Das bereits alte Tier wurde in einer Tierkörperverwertungstonne zwischen Fleischabfällen und toten Tieren entsorgt. Erst beim Ausleeren der Tonnen wurde der arme Vogel bemerkt. „Wäre der Fahrer des Transporters nicht so aufmerksam gewesen, wäre der Hahn leicht durchgerutscht“, erzählt Harald Hofner, Tierheimleiter vom Tierparadies Schabenreith.