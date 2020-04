Beratung über das Telefon oder Internet

„Beratungen finden entweder per Videotelefonie, per Telefon, Mail oder Chat statt. Je nach Anfrage, Thema und technischen Möglichkeiten“, erzählt der Psychologe und Leiter der Psycholgischen Studierendenberatung Graz Kurt Fink. Ein Gespräch dauert etwa 50 Minuten, Chat und Mail-Kontakte haben unterschiedliche Zeitspannen. „Bei uns herrscht natürlich auch noch ein gewisses Durcheinander, da es nicht einfach ist, einen Betrieb, der auf persönlichem Kontakt aufbaut, in kürzester Zeit umzustellen.“