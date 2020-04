Nach Herzenslust in „Metal Slug“-Manier auf Aliens, alte Götter oder Nazis ballern können Gamer alleine oder zu zweit ab dem 8. Mai, wenn der polnische Entwickler Awesome Games seinen Action-Plattformer „Fury Unleashed“ auf PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch bringt. Ein neuer Trailer zeigt neben dem Veröffentlichungstermin auch neue Spielszenen.