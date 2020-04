Die Steiermark verfüge über ein deutlich höheres Potential an Beatmungsgeräten als zuletzt kolportiert, konterte die Landesrätin am Dienstag Meldungen über Engpässe: „Tatsächlich belaufen sich die Kapazitäten in der steirischen Spitalsversorgung auf 511 Stück, davon sind nach heutigem Stand 69 Prozent frei verfügbar!“