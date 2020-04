Im Track „Family“ geht es mitunter darum, dass man aufgrund des Klimawandels und der globalen Beschaffenheit keine Kinder in die Welt setzen sollte. Natürlich nicht ganz so gemeint. Ist das eine Botschaft gegen das „aus der Verantwortung stehlen“, das heute oft so populär ist?

Ich habe auch überlegt, ob ich den Song „Family 2020“ nenne, um zu hinterfragen, was Familie heute eigentlich ist oder bedeutet. Menschen wie ich, die in der LGBTQ-Community sind, sehen da immer ein Thema darin, weil man oft einfach kein Kind kriegen kann, wie man das mit dem Partner gerne möchte. In dieser Welt, die mit Klimawandel oder Coronavirus drunter und drüber geht, stellen sich in meiner Generation viele Leute die Frage, ob sie überhaupt ein Kind in die Welt setzen wollen. Das habe ich selbst schon oft gehört und in dem Song verarbeitet. „I don’t want to get a kid because of climate change“ als Textzeile ist nicht mein Zitat, sondern so gemeint, dass das wer anders sagte.