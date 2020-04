LernQuadrat stellt seinen Betrieb um und bietet ab sofort seine Dienste auch für zu Hause an. In Krisenzeiten sollen Kinder und Jugendliche so weiterhin unterstützt und betreut werden. In den jeweiligen Zweigstellen kann man sich direkt telefonisch für die Online-Nachhilfe in den gängigen Schulfächern anmelden.