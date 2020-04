Bereits Anfang März Corona-Patienten aus Italien

Der französische Arzt Emmanuel Sarrazin berichtete, dass Sanitäter Anfang März Patienten in seine Praxis gebracht hätten, die gerade aus den italienischen Corona-Gebieten zurückkamen und „schrecklich husteten“. Sie saßen „ohne Vorwarnung“ in seinem überfüllten Wartezimmer und er musste sie ohne Maske behandeln. „Es ist unglaublich, wie unvorbereitet wir in diese katastrophale Situation hineingeritten wurden.“