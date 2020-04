Während sich die Situation in China etwas gebessert hat, hat sich das COVID-19-Epizentrum nach Europa verlagert. Neben Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich oder Deutschland gibt es auch in Österreich täglich Todesfälle. „Es hat so etwas in unserer Generation noch nicht gegeben. Es kann diesmal ganz heftig sein, speziell in Afrika. Die sind ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wenn da etwas passiert, dann werden sie sterben wie die Fliegen. Das fürchte ich“, erläuterte Riedl. Er erinnerte in dem Zusammenhang an die spanische Grippe, die bis 1920 deutlich mehr Todesopfer gefordert hatte als der 1. Weltkrieg.