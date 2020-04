Die Arbeiterkammer Salzburg hat am Dienstag vor unzureichendem Schutz am Arbeitsplatz in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gewarnt. Viele Beschäftigte würden sich vor einer Ansteckung fürchten, weil an ihrem Arbeitsplatz „keine oder nur unzureichende Schutzmaßnahmen ergriffen wurden“.