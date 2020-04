Bedroht und angehustet hat ein 19 Jahre alter Verdächtiger am Montag in Wien zwei Männer, die den jungen Autofahrer nach rasanter Fahrt in einer Tiefgarage zum Anhalten bewegen konnten. Beim sich dabei entwickelten Streit gab der Bursche auch noch an, sie mit dem Coronavirus anzustecken. Die sinnbefreite Tat hatte Konsequenzen.