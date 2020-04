Verschärfung der Ausgangssperre

Zuletzt wurde in der Nacht eine drastische Verschärfung der Ausgangssperre in Kraft gesetzt. Wie schon in Italien dürfen nun auch in Spanien alle Bürger, die nicht in wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind, nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Auch sämtliche Beerdigungszeremonien wurden verboten, die Teilnehmerzahl wurde auf maximal drei dem Verstorbenen nahe stehende Menschen beschränkt.