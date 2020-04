Über linewise

linewise GmbH ist ein in Wien angesiedeltes IT-Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Software und IT-Infrastruktur. Das Team, bestehend aus etwa 17 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, zeichnet sich neben Erfahrung und fachlichen Kompetenz auch durch großes Innovationspotential und Flexibilität aus. Das Ziel: mit den Klienten gemeinsam die beste und praxistauglichste Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Zu den zufriedenen Kunden zählen Klein- und Mittelbetriebe genauso wie international tätige Konzerne.