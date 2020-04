„Er sollte sich vor allem in diesen Zeiten daran erinnern, dass Dankbarkeit und Wertschätzung keine Einbahnstraßen sind“, stellt Matthäus in seiner Sky-Kolumne klar. Deutliche Worte! Und der Ex-Weltklasse-Kicker ergänzt: „Jetzt stur auf einen Vertrag zu pochen, den er in dieser Länge und vor allem in seinem Alter so gut wie nirgendwo mehr angeboten bekommt, wäre frech!“