„Was tun? Ich stehe vor dem finanziellen Ruin!“

Angst, keinen Job zu finden



Heute kam der Anruf, dass ich gekündigt werde. Es war ein Schock. Ich hätte niemals gedacht, dass es mich trifft. Da ich als Personalberater tätig war, dachte ich, dass dieser Job sicher sei. Jedoch meinte der Chef, dass dieses Jahr keine Firma neue Mitarbeiter einstellen wird. Ich und zwei weitere aus dem Büro wurden gekündigt. Auch zwei weitere Niederlassungen wurden geschlossen. Erst jetzt merke ich den Ernst der Lage. Die Anzahl der Jobsuchenden hat sich verdoppelt, jedoch stellt kaum eine Firma neue Mitarbeiter ein - alle bauen ab. Ich mache mir große Sorgen keinen Job zu finden.



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch:



Jede Krise bringt auch Chancen mit sich. Wir entscheiden uns, ob wir uns auf das fokussieren, was schlecht läuft oder auf das, was trotzdem nach wie vor gut läuft. Du bist gesund, hast ein Dach über dem Kopf, saubere Kleidung und ausreichend zu essen. Überlege dir, welche Möglichkeiten sich nun für dich eröffnen. Wolltest du schon immer in eine andere Branche hineinschnuppern? Wissen, ob nicht eine andere Firma dir besser gefallen würde und dir auch eventuell mehr bezahlt? Lasse dich auf ein positives Träumen von deiner Zukunft ein! Versetze dich in verschiedene Szenarien, Tätigkeiten und Aufgabenfelder, die dir liegen würden! Male dir eine positive Zukunft aus, hiermit schöpfst du Kraft und Energie, um dich zu bewerben. Sobald du eine Zusage bekommen hast, wirst du dir denken: „Meine Sorgen waren unnötig“.