Weiter nach Miami

Mit dem Besitzer der Yacht fuhren Sie anschließend nach Miami. In die USA gelangte Luciano trotz Reisestopp ohne Probleme: „Wir waren ja seit Wochen nicht mehr in Europa und hatten mit niemandem Kontakt.“ Der 22-Jährige hatte ursprünglich geplant, von den Staaten aus weiter nach Fernost zu reisen, „eigentlich hätte ich ab April in Japan studiert.“ Momentan ist er noch immer in Florida. Wie es in nächster Zeit weitergeht, ist noch unklar.