Trotz der hohen Leistung der neuen Mobilprozessoren dürfte es noch eine Weile dauern, bis Intels Marktmacht bei Notebooks ernsthaft in Bedrängnis kommt. Noch liefere der größere Rivale in absoluten Stückzahlen nämlich weit mehr Chips als AMD an die Laptop-Hersteller, weshalb man trotz allem mehr neue Intel- als AMD-Notebooks sehen werde, glaubt „c’t“.