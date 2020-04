Die Idee für das Video kam von einer ähnlichen Aktion, welche die beiden auf Facebook entdeckt haben. Allerdings wurde in diesem Video ein Skirennen nachgestellt. Bei der Durchsuchung des Internet sind sie auf die Biathlon WM 2017 in Hochfilzen gestoßen. In der Herren-Staffel konnte Österreich damals die Bronzemedaille holen. Im Video imitieren die Eugendorfer Brüder den Saalfeldener Simon Eder und den Tiroler Schlussläufer Dominik Landertinger. Dazu hört man im Hintergrund die Originalkommentare von ORF-Sportkommentator Didi Wolff.