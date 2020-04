Zu einer weiteren unerwarteten Geburt kam es nun in der Tierwelt Herberstein. Nach Löwen-Drillingen im November und Mähnenwolf-Nachwuchs im Dezember - auch in dreifacher Form - erblickte nun erstmals ein Vielfraß Baby das Licht der Welt. Papa Malcolm und Mama Sunna wurden in unterschiedlichen Zoos in Schweden geboren und sind seit August 2016 Steirer. Nun ist mit Odin ihr erster Sohn auf die Welt gekommen.