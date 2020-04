Egal, ob Sachbücher, Krimis, Romane oder Ratgeber: In Zeiten von Ausgangsbeschränkung und Social Distancing stehen vor allem Bücher hoch im Kurs. Wer zu wenig Lesestoff gebunkert hat, braucht nicht zu verzagen! Zwar bleiben in den nächsten Wochen Bibliotheken, Buchhandlungen und Büchereien geschlossen, zahlreiche österreichische Läden verfügen jedoch über eigene Online-Shops und liefern die Lektüre nach Hause. Stöbern Sie durch das vielseitige Sortiment Ihrer Lieblingsbuchhandlung und unterstützen Sie diese so in der schwierigen Zeit!