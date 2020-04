Die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes soll eine Art Kontakttagebuch via Smartphone sein und schnell über Verdachts- sowie positive Fälle von Personen informieren, mit denen man in den letzten 48 Stunden in Kontakt stand. Auch die Regierung erwartet sich durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel einen Beitrag zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. User der App zeigen sich aber skeptisch.