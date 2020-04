Allofs kritisierte, dass die Klubs „bei den immer steigenden Einnahmen, insbesondere aus den Medienrechten, den Gedanken an Rücklagen vernachlässigt“ hätten. „Es ging im Fußball in den letzten Jahren nur bergauf. Immer höhere Zahlen, immer höhere Einnahmen. In Zeiten, in denen der Boom scheinbar Normalität ist, ist man weniger bereit, in eine solche Richtung zu denken“, erklärte Allofs.