Grazer Uni hat Kompetenzen

Neben der Einhaltung der von der österreichischen Regierung beschlossenen Beschränkungen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus liegt momentan ein Hauptaugenmerk auf der Erhöhung der Anzahl an Testierungen. Dafür braucht es einerseits mehr hochqualitative Laborgeräte, andererseits auch fachkundiges Personal. Beides ist an der Universität Graz vorhanden. „Wir sind in der jetzigen Situation besonders gefordert, Hilfestellungen bei der Bewältigung der Corona-Krise zu leisten“, so Karl Lohner, Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät und Professor am Institut für Molekulare Biowissenschaften. „Wir haben bereits vor zwei Wochen begonnen, alle Möglichkeiten und Kapazitäten zu prüfen.“