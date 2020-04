Wiener Rapper provozieren mit „Quarantäne“-Clip

Brooker (Ben) fing mit dem Eintritt in die Volksschule an, Gitarre zu spielen, und gab schon im Kindesalter mehrere Gitarrenkonzerte vor hunderten von Menschen und belegte ebenfalls eine musikalische Reifeprüfung. Bozar (Fabian) musizierte ebenso schon in jungen Jahren mit Gitarre und Schlagzeug, verfasste bereits in der Schulzeit erste Rap-Texte und fand so die Liebe zum Sprechgesang.

Niko Milosevic ist ein fester Bestandteil der Wiener Balkanszene. Mit Hits wie „Fantazija“ oder „Loco“ sorgte der gebürtige Salzburger im Netz schon vergangenen Sommer für Wirbel. Auch er schloss die Musikschule ab und widmete sich früh dem Showbusiness. Heute studiert er Musikmanagement und wird sicher ein fester Bestandteil des österreichischen Nachtlebens bleiben.