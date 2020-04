Spott über „nie gewählte Grüne“ in Österreich

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hat mit Untergriffen auf die internationale Kritik an der am Montag erfolgten Selbstausschaltung des Budapester Parlaments in der Corona-Krise reagiert. Die Kritiker handelten aus „Frustration und Neid“, schrieb Szijjarto auf Facebook unter anderem mit Blick auf die „nie gewählten österreichischen Grünen“.