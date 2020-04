„Mehr Verständnis“ in Kinderfrage

Derweil kann Katzenberger Nachfragen zum Thema Nachwuchs so langsam nicht mehr hören. Nachdem sie in der Vergangenheit angekündigt hatte, weitere Kinder zu wollen, sprechen ihre Fans den TV-Star regelmäßig darauf an, wie sie gegenüber „klatsch-tratsch.de“ verriet: „Ich würde mir einfach mehr Verständnis wünschen. Nur Lucas und ich können entscheiden, ob und wann wir ein zweites Kind bekommen möchten. Es wäre einfach schön, wenn diese Frage nicht andauernd aufkommt.“