Südkorea wird oft als Vorzeigeland beim Eindämmen der Corona-Zahlen genannt. Nun allerdings ist die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen wieder auf mehr als 100 gestiegen. Am Montag seien 125 Fälle hinzugekommen, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Damit wurden bisher 9786 Menschen positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus kletterte um vier auf 162.