Wieder einmal hat es US-Präsident Donald Trump geschafft, mitten ins Fettnäpfchen zu treten: Bei einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag wies Trump eine Reporterin zurecht: „Ich kenne Südkorea besser als jeder andere. (...) Wissen Sie, wie viele Menschen in Seoul sind? Wissen Sie, wie groß die Stadt Seoul ist? 38 Millionen Menschen. Das ist größer als alles, was wir haben.“