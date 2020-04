Fast 1100 Menschen wieder genesen

1110 Menschen befinden sich derzeit aufgrund einer Coronavirus-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung und 198 Erkrankte auf der Intensivstation. Doch auch die Zahl der Genesenen in Österreich hat die 1000er-Marke mittlerweile übersprungen - 1095 Menschen gelten als genesen. Stand 14 Uhr sind bislang 130 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion in Österreich gestorben.