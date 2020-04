Natürlich hofft auch Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, „dass die Maßnahmen greifen, wir die Saison zu Ende spielen können“. Und wenn nicht? „Ein Abbruchszenario ist in keiner Bestimmung geregelt. So wie die Regierung in dieser Ausnahmesituation neue Gesetze erlässt, wäre dies auch im Fußball notwendig“, so Ebenbauer, der auch auf Empfehlungen seitens der UEFA verweist. Vor allem bei der Frage nach den Europacup-Plätzen. Die „Krone“ hörte sich bei den Klubs um, erkannte, dass die „neue“ Solidarität auf wackeligen Beinen steht: