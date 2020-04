Feueralarm am späten Montagabend in einem Mehrparteienhaus in Telfs! Eine im Eingangsbereich abgestellte Couch und weitere Einrichtungsgegenstände gerieten aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierten Florianijünger konnten die Flammen rasch löschen. Ermittlungen der Polizei laufen…