„Müssen das Artensterben stoppen“

„Wer unsere Nahrungsmittelversorgung sicherstellen will, muss das Artensterben stoppen. Wer das Artensterben stoppen will, muss den Pestizideinsatz reduzieren und Lebensräume erhalten“, erklärte Dominik Linhard, Biologe bei Global 2000, in einer Aussendung der Umweltschutzorganisation. Ein neuer Vergabemechanismus für die jährlich fast 60 Milliarden schwere EU-Agrarförderung wäre laut zahlreichen Umweltinitiativen ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieser Ziele. Die Europäische Union verpflichtet derzeit keinen ihrer Mitgliedstaaten dazu, einen bestimmten Anteil der Agrarförderung für ökologische Ziele einzusetzen. Ein Großteil der Förderung wird als Pro-Hektar-Zahlung überwiesen - demnach bringt viel Fläche viel Geld.