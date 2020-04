App mit Corona-Warnsystem geplant

Weiters sei auch noch in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine neue Handy-App in Planung. Diese soll Kontaktpersonen von Corona-Infizierten automatisch eine Warnung schicken und dazu aufrufen, sich sofort testen zu lassen und sich in häusliche Isolation zu begeben. „Wir schauen uns derzeit alle technischen Möglichkeiten an, die es gibt“, so Kurz.