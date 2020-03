Werner Kogler (Grüne) hat am Montagabend noch einmal klargestellt, dass es nicht so schnell zu Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus kommen wird. Derzeit müsse man dafür sorgen, die Ansteckungsrate weiter zu senken. „Wenn wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Neuinfizierten nicht dramatisch senken, werden wir früher oder später an die Kapazitäten der Intensivmedizin stoßen. Wir wollen aber nicht, dass diese irgendwann vor dem Kollaps steht“, sagte der Vizekanzler in der „ZiB 2“ (siehe Video oben).